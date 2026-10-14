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Nevşehir Hacıbektaş'ta devrilen otomobilin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

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Nevşehir Hacıbektaş'ta devrilen otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil kayalık alana savruldu; sürücünün cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde devrilen otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Naci D. idaresindeki 50 KD 138 plakalı otomobil, Hıdırlar köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalık alana savruldu.

Devrilen otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın altından çıkarılan Naci D'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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