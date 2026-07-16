Haberler

Nevşehir'de trafik kazasında ölen anne ve iki oğlunun cenazeleri Kayseri'de toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden anne Fadime Erten ile oğulları Orhan ve Boran Erten'in cenazeleri, memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve iki oğlunun cenazeleri, memleketleri Kayseri'de defnedildi.

Kırşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne Fadime Erten (60) ile çocukları Orhan (38) ve Boran (33) için Yahyalı ilçesindeki Kocahacılı Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Anne ve iki oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, ailenin yakınları, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Ailenin Almanya'nın Köln şehrinden memleketlerine ulaşmak üzere yeni aldıkları otomobilleriyle yola çıktıkları, kısa bir süre Ankara'daki akrabalarına uğradıktan sonra gece saat 03.00 gibi yeniden Kayseri'ye doğru hareket ettikleri öğrenildi.

Ayrıca, bir çocuk babası Boran Erten'in eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Ahmet E'nin kullandığı K OD 38 yabancı plakalı otomobil, dün, Türkeli beldesi girişinde refüje çarparak devrilmiş, anne ve oğulları kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü baba ise Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

Kılıçdaroğlu temizliğe devam ediyor! 8 isim daha görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

Öfkesi hiç dinmedi, kardeşini vahşice katletti
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu