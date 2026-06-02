Nevşehir'de yol verme tartışmasında kaldırımda bekleyen esnafı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Nevşehir'de yol verme tartışması sonucu tabancayla ateş ederek kaldırımda bekleyen esnafı yaralayan zanlı U.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheli E.K. ise serbest bırakıldı.

Camicedit Mahallesi'nde dün yol verme nedeniyle E.K. ile tartıştığı ve tabancayla ateş ederek kaldırımda bekleyen esnaf H.İ.'nin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan U.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltına alınan E.K. ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Dün Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için aracıyla kabristana gitmek isterken U.T. ile sürücü E.K. arasında, Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde yol verme nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine U.T.'nin aracında bulunan tabancayı alarak karşı tarafa ateş etmesi sonucu seken mermi kaldırımda bekleyen esnaf H.İ.'ye isabet etmişti.

Yaralanan H.İ. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden ayrılan U.T. ve E.K., kabristanda polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
