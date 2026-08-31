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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Nevşehir'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca 7 ayrı operasyonda uyuşturucu kullanan 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

NEVŞEHİR'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 143,35 gram metamfetamin, 12,34 gram kubar esrar, 16,11 gram skunk esrar, 54 adet sentetik ecza, 3 adet captagon, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 200 TL nakit para ile çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemede 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan narkotik polisinin kent genelinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik düzenlediği 7 ayrı operasyonda ise 16 şüpheli yakalandı. Yakalanan 16 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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