Haberler

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı, 518,32 gram madde ele geçirildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı, 518,32 gram madde ele geçirildi.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda 518,32 gram sentetik uyuşturucu, 72 bin 300 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, A.T, S.A. ve Z.Ç. yakalandı.

Operasyonda, 518,32 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 300 lira ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşüyor! Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor

Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

Başkent gündüz vakti böyle vuruldu
Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

Memleketine döndü! Görüntüsü olay oldu
Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı