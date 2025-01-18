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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Zanlı Yakalandı

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Zanlı Yakalandı
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Derinkuyu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlıdan 2'si tutuklandı. Jandarma, aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve araç gereç ele geçirdi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve kullananların deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 101,69 gram sentetik uyuşturucu, 188 gram esrar, 58 uyuşturucu hap, 2 kuru sıkı tabanca, 8 tabanca fişeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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