Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Teypte Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirildi

NEVŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilin teybine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G. ve G.M.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, teybin içine gizlenmiş 102,63 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.G. ve G.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.