Nevşehir'de iki otomobilde sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Nevşehir'de yapılan jandarma uygulamasında iki otomobilde 89 sentetik uyuşturucu hap ve kullanım aparatı ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince iki otomobilde 89 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, araç sürücüleri gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Derinkuyu ilçesi yakınlarında uygulama yaptı.

Uygulamada şüphe üzerine durdurulan T.K. ve O.I'nın kullandığı iki otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 89 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

