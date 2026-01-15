Nevşehir'de iki otomobilde sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Nevşehir'de jandarma ekiplerince iki otomobilde 89 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, araç sürücüleri gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Derinkuyu ilçesi yakınlarında uygulama yaptı.

Uygulamada şüphe üzerine durdurulan T.K. ve O.I'nın kullandığı iki otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 89 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.