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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Nevşehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda esrar, metamfetamin ve çok sayıda hassas terazi ele geçirildi.

NEVŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Avanos ilçesi ve Göreme beldesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 0,82 gram esrar, 1,58 gram skunk esrar, 2 fişek halinde 0,75 gram metamfetamin ve çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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