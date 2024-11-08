Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Nevşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve kullananlara yönelik 13 adreste eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada 3 iklimlendirme cihazı, 183 gram kubar esrar, 37 gram toz esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 10 kök skunk bitkisi, 17 gram kenevir tohumu, sentetik hap, 5 esrar öğütme aparatı, muşta, sustalı bıçak ve mermi ele geçirildi.