Gülşehir'de uçurtma şenliği düzenlendi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık Mahallesi'nde düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Dernek Başkanı Murat Ödemiş, etkinliğin geleneksel hale getirileceğini söyledi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık Mahallesi'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

Yeniyaylacık Gençlik, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, yerel sanatçıların sahne almasıyla başladı.

Çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklar, dağıtılan uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi.

Dernek Başkanı Murat Ödemiş, AA muhabirine, bu yıl ilkini düzenledikleri etkinliğin geleneksel hale getirileceğini belirtti.

Ödemiş, çocukların aileleri ile eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla programı düzenlediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Gülşehir Belediye Başkan Vekili Olcay Kilci ile mahalle muhtarı Ahmet Ceylan ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Dilaver Can
