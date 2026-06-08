Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan 66 yaşındaki Mehmet Türkay hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Karahasanlı köyünde Mehmet Türkay'ın (66) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör tarla sürdüğü sırada devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde devrilen traktörün altında kalan Türkay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Türkay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kozaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan