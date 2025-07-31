Nevşehir'de Trafoda Patlama, Yangın Çıktı

NEVŞEHİR'de bir trafoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Kentte, Güzelyurt Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama oldu ve ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Patlama nedeniyle mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşanırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.