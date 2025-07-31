Nevşehir'de Trafoda Patlama, Yangın Çıktı

Nevşehir'de Trafoda Patlama, Yangın Çıktı
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Nevşehir'deki Güzelyurt Mahallesi'nde bir trafoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve patlama nedeniyle bölgedeki elektrik kesintisi yaşandı.

NEVŞEHİR'de bir trafoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Kentte, Güzelyurt Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama oldu ve ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Patlama nedeniyle mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşanırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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