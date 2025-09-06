Haberler

Nevşehir'de Trafik Kazası: 14 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 14 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Çardak-Uçhisar kara yolunda İ.İ. yönetimindeki 33 ADG 071 plakalı otomobil ile N.M.Ö. idaresindeki 06 DDP 418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki araçta bulunan 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü İ.İ'nin, yakınlarıyla Kapadokya bölgesini gezmek için Mersin'den geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Ağrı Dağı zirvesinde saklı korkunç sır! İlk defa görülüyor

Ağrı Dağı zirvesinde saklı korkunç sır! İlk defa görülüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun-Ordu yolunda feci kaza! 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kafa kafaya çarpıştılar! 19 yaşındaki genci hayattan koparan kaza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.