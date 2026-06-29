Nevşehir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Nevşehir'in Alacaşar köyünde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Alacaşar köyünde, plakaları öğrenilemeyen Hüseyin A'nın kullandığı otomobil ile Derviş K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Derviş K. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Derviş K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ