Nevşehir'de TIR ile Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı
Nevşehir'de meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Olayda 9 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

NEVŞEHİR'de TIR ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Avanos-Kayseri yolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Salih E. (52) yönetimindeki 06 ENL 348 plakalı minibüs ile Bostan B. idaresindeki 31 AVS 214 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
