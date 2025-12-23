Nevşehir'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

NEVŞEHİR'de TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Avanos ilçesinde meydana geldi. Muammer Ü. idaresindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 16 NPR 78 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Muammer Ü. (56) ve yanındaki Münevver Ü. (56), E.K. (24) ve F.K. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Münevver Ü., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.