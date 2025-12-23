Haberler

Nevşehir'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Avanos ilçesinde meydana geldi. Muammer Ü. idaresindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 16 NPR 78 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Muammer Ü. (56) ve yanındaki Münevver Ü. (56), E.K. (24) ve F.K. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Münevver Ü., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Milyonların gözünü diktiği süreçte, 3. toplantı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi