Haberler

Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 El Yazması Kur'an Ele Geçirildi

Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 El Yazması Kur'an Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avanos ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim ve diğer tarihi eserler ele geçirildi. Zanlı B.C. tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim'in de ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akarca köyünde B.C'nin ikametinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda B.C. gözaltına alındı.

Adresteki aramada, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim, tarihi eser niteliğinde 3 bakır tabak, sürahi ile tablo ele geçirildi.

Şüpheli B.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından Beyaz Köşk yeniden satışa çıktı

İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından! Beyaz Köşk yeniden satışta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.