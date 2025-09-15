Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 El Yazması Kur'an Ele Geçirildi
Avanos ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim ve diğer tarihi eserler ele geçirildi. Zanlı B.C. tutuklandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim'in de ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akarca köyünde B.C'nin ikametinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda B.C. gözaltına alındı.
Adresteki aramada, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim, tarihi eser niteliğinde 3 bakır tabak, sürahi ile tablo ele geçirildi.
Şüpheli B.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel