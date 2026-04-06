Haberler

Nevşehir'de bir kişinin kaldırımda bekleyen husumetlilerine tabancayla ateş edip kaçması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de bir kişi, husumetlilerine tabancayla ateş açarak kaçtı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralanan olmadı, polis soruşturma başlattı.

Nevşehir'de bir kişinin sokakta bekleyen 2 husumetlisine tabancayla ateş edip kaçması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi, Karasoku Mahallesi Çarşı Yolu Sokak'ta kaldırımda bekleyen ve husumetlileri olduğu iddia edilen 2 kişiye tabancayla üç el ateş edip kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan ekipler, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının sokağa girerek kaldırımda bekleyen 2 kişiye tabancayla ateş ederek kaçması, panikleyen mağdurların ise zanlının peşinden koşması yer aldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

