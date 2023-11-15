Nevşehir'de Şok Uygulama: 63 Araç ve 201 Şahıs Kontrol Edildi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla şehirde şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar sonucunda 63 araç ve 201 şahıs kontrol edildi. Ayrıca, çeşitli maddelerden 9 araca cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. 1 haftada ise 11 kişi tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla şehrin bazı noktalarında şok uygulama yaptı.

Yapılan uygulamalarda 63 araç ve 201 şahıs kontrol edildi. Uygulamalarda ayrıca, çeşitli maddelerden 9 araca cezai işlem uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi.

1 haftada 11 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda son bir hafta içerisinde 1 "Açıktan Hırsızlık", 2 "Dolandırıcılık" olaylarında toplam 3 şahsa adli işlem yapılırken, 1 "Kasten Yaralama-Yağma-Mala Zarar Verme" olayına karışan 3 şahıs ve geçmiş tarihli "Mala Zarar Verme-Tehdit" olayından 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda ayrıca, kayıp olarak aranan 6 kayıp şahıs bulunurken, 16 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Çalışmalarda 1 kurusıkı tabanca ve 50 adet fişek ele geçirilirken, 2 şahsa da "Dur İhtarına Uymamak ve Ehliyetsiz Araç Kullanmaktan" cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR