Nevşehir'de Şarampole Devrilen Aracın Sürücüsü Yaralandı

Nevşehir'de Şarampole Devrilen Aracın Sürücüsü Yaralandı
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Nevşehir-Gülşehir kara yolu Kum Ocağı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.D. idaresindeki 38 JB 128 plakalı otomobil, Nevşehir- Gülşehir kara yolu Kum Ocağı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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