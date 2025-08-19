Nevşehir'de Ruhsatsız Av Tüfekleri Ele Geçirildi

Nevşehir'de durdurulan bir araçta ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derinkuyu ilçesi otoyol girişinde trafik uygulaması yaptı.

Durdurulan bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.Ç. ve yanında bulunan M.B'ye, ilgili kanun maddelerince 13 bin 62 lira para cezası kesildi.