Nevşehir'de Ruhsatsız Av Tüfekleri Ele Geçirildi

Nevşehir'de yapılan trafik uygulamasında bir araçta ruhsatsız 2 av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü ve yanında bulunan kişiye toplamda 13 bin 62 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derinkuyu ilçesi otoyol girişinde trafik uygulaması yaptı.

Durdurulan bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.Ç. ve yanında bulunan M.B'ye, ilgili kanun maddelerince 13 bin 62 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
