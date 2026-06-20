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Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
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Nevşehir-Avanos kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralanırken, çocuklardan Ayça A. hastanede hayatını kaybetti. Ailenin Kayseri'deki bir cenazeye gittiği öğrenildi.

Nevşehir'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Arzuman A. yönetimindeki 01 GC 685 plakalı otomobil, Nevşehir-Avanos kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Arzuman A, eşi Gülşah A. ile çocukları Ayça A. ve Uras A. yaralandı. Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayça A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de ikamet ettikleri öğrenilen ailenin Kayseri'deki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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