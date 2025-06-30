Nevşehir'de Patlayan Jeneratör Tamircinin Üzerine Alev Sıçradı

Nevşehir'de Patlayan Jeneratör Tamircinin Üzerine Alev Sıçradı
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Nevşehir'de tamir edilen jeneratör patladı ve alevler tamirci Yılmaz T.'ye sıçradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

NEVŞEHİR'de kamyonetin kasasında tamir edilen jeneratör patladı. Çıkan alevler tamirci Yılmaz T.'ye sıçrarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Haziran'da merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Bisiklet tamirciliği yapan Yılmaz T., kendisine getirilen jeneratörü tamir etmeye başladı. Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan jeneratörün yakıt deposu, bir anda patlayarak alev aldı. Patlama ile birlikte deponun içinde bulunan benzin, bisiklet tamircisi Yılmaz T.'ye sıçradı. Alevlerin içinde kalan Yılmaz T., can havliyle kamyonetin kasasından atlayarak koşmaya başladı. Bu sırada Yılmaz T.'nin kendisine doğru koşarak geldiğini gören iş yeri komşusu oto yıkamacı Emirhan Ç., yıkama makinesiyle önce yanan Yılmaz T.'yi daha sonra alev alan jeneratörü söndürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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