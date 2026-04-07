Nevşehir'de parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

NEVŞEHİR'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı 2000 Evler 4. Sokak'taki parkta meydana geldi. Parkta oturan K.Ö. ve C.Ö. ile mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya muhtarın oğlu Şaban Bokurt'da dahil oldu. Kavgada K.Ö. ve C.Ö. ile Şaban Bozkurt bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt, meselenin parkın lambasının yanmamasından kaynaklandığını belirterek, "'Burayı harap ederiz. Camını çerçeveni kırarız.' dediler. 'Oğlum yapmayın' dedim. O arada da ben bunlarla tartışırken elimden telefonu aldı. Çocuk geldi. Oğlum 'Ben hallederim' dedim. Parkın lambası yanmıyormuş. Mesele bu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı