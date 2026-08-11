Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Motokurye Hayatını Kaybetti
Nevşehir'in Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye Kerem Paltacı ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Paltacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Önder Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motokurye hayatını kaybetti.
Önder Ö. yönetimindeki 07 BVM 924 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi'nde Kerem Paltacı idaresindeki 50 AFY 619 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motokurye, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA