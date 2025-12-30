Haberler

Nevşehir'de otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Nevşehir'de gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nevşehir-Ürgüp Kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Zeynep E.Ö. yönetimindeki 38 ANG 717 plakalı otomobil gizli buzlanma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

