Nevşehir'de Gizli Bölmede Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Avanos ilçesinde, şüpheli bir otomobilde yapılan incelemede gizli bir bölmeden ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu. Sürücünün evine yapılan baskında ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde bir otomobilin içine oluşturulan gizli bölmede ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler otomobilde inceleme yaptı. Otomobilin içinde gizli bir bölme olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ile 14 adet fişek ele geçirdi. Otomobil sürücüsünün evinde yapılan aramalarda ise 213 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

