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Nevşehir'de otomobil takla atıp refüje devrildi: 4 yaralı

Nevşehir'de otomobil takla atıp refüje devrildi: 4 yaralı
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Nevşehir-Kayseri kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüje devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de takla atıp refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; 06 FA 2454 plakalı otomobil, sürücüsü Ömer Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüje devrildi. Sürücü Ömer Ö. ile Aleyna Ö., Lina Ö. ve Adem Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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