Nevşehir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Nevşehir'de 50 AEA 348 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar.
Sami K. idaresindeki 50 AEA 348 plakalı otomobil, Kayseri- Nevşehir kara yolundaki Garipçe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Yolun metrelerce aşağısına düşen aracın parçalarının çevreye savrulduğu görüldü.
Kaynak: AA / Behçet Alkan