Hafif ticari araçla çarpışan otomobil yan yattı: 4 yaralı

NEVŞEHİR'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin yan yattığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Nevşehir- Aksaray kara yolunda meydana geldi. T.V. idaresindeki 50 AFR 196 plakalı otomobil ile H.A.B. yönetimindeki 50 AER 872 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazada 2'si sürücü 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı