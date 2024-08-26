Nevşehir'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 38 AGM 578 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp Kavşağı'nda Y.Ş'nin kullandığı 50 AAE 612 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada otomobilde bulunan S.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 4 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.