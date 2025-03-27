Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Hacı Bektaş Veli Bulvarı'nda meydana geldi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Cevher Dudayev Mahallesi Hacı Bektaş Veli Bulvarı'nda S.A.Ç. idaresindeki 16 BCV 712 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 50 ADZ 577 plakalı otomobil Nar Kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i bebek 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel