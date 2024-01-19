Nevşehir'de Öğrenciler Karne Aldı

Nevşehir'de eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne aldı.

Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Ali Fidan, sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere karne ve hediye verdi.

Törende konuşan Fidan, kentte bulunan 336 okulda 60 bin öğrencinin iki haftalık tatile gireceğini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller dileyen Fidan, "Kazasız belasız güzel bir tatil olsun, sevdiklerinizle inşallah. İnşallah bu 15 günlük tatilin sonunda da çocuklarımız tekrar dinlenmiş olarak dinç bir şekilde okullarımızı şenlendirecek." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve aileler katıldı.

Okullarda eğitim öğretimin ikinci dönemi 5 Şubat Pazartesi başlayacak.