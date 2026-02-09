Haberler

Nevşehir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Nevşehir'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 20 yaşındaki Ali Yıldırım hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Yıldırım (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Uçhisar-Göreme yolu Esentepe mevkisinde meydana geldi. Ali Yıldırım idaresindeki 50 AEM 179 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
