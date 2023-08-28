Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.