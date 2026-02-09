Haberler

Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Nevşehir'de, Ali Y. (20) yönetimindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, Göreme-Uçhisar kara yolunda meydana geldi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Nevşehir'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ali Y'nin (20) kullandığı 50 AEM 179 plakalı motosiklet, Göreme- Uçhisar kara yolunda devrilerek savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
