Nevşehir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Nevşehir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Avanos- Kayseri kara yolunda Y.A. idaresindeki 31 KLY 36 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Ş.Ü. yönetimindeki 27 APY 58 plakalı minibüs Bozca köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile devrilen minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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