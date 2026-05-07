Haberler

Nevşehir'de köy okulu öğrencilerinden çifte başarı

Nevşehir'de köy okulu öğrencilerinden çifte başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyündeki Özyayla İlkokulu ve Şehit Hüseyin İpek Ortaokulu öğrencileri, Minikler Türkiye Tenis Grup müsabakalarında 'Minik Kızlar ve Minik Erkekler' kategorilerinde ikinci olarak Adana'daki Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyündeki Özyayla İlkokulu ve Şehit Hüseyin İpek Ortaokulu öğrencileri, Minikler Türkiye Tenis Grup müsabakalarında 'Minik Kızlar ve Minik Erkekler' kategorilerinde ikinci olarak Adana'daki Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Gaziantep'te düzenlenen bölge tenis grup müsabakalarında minik erkekler, minik kızlar, küçük erkekler ve küçük kızlar kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda Özyayla İlkokulu ve Özyayla Şehit Hüseyin İpek Ortaokulu öğrencileri, 'Minik Kızlar ve Minik Erkekler' kategorilerinde ikinci oldu. Türkiye genelinde son 20 okul arasına girme başarısı gösteren küçük sporcular, Adana'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gurur verici başarısından dolayı başta öğrencilerimiz olmak üzere, emeği geçen antrenörlerini, okul yönetimini, öğretmenlerini tebrik eder, Türkiye Finallerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor

Eşi iddiaları doğruladı! CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Beşiktaş'ta eski aşk alevlendi

Süper Lig devinde anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor

Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz

CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkana sert uyarı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi

Macron'dan son dakika Hürmüz hamlesi, savaş gemileri yolda