Tepede mahsur kalan kadın kurtarıldı

Nevşehir'de gezinti için çıktığı tepedeki kayalık arazide havanın kararmasıyla mahsur kalan kadın, polis ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi yakınlarındaki 1230 rakımlı Toptepe'ye gezi amaçlı çıkan Süreyya Y. havanın kararmasıyla kayalık arazide mahsur kaldı.

Cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yakınlarıyla da irtibat kuramayan kadın, bağırarak çevrenin dikkatini çekmeye çalıştı.

Kadının çığlıklarını duyan bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından alana polis ekipleri sevk edildi.

Aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan arazide kadının bulunduğu zirvedeki kayalıklara ulaşamayan polis, AFAD'dan destek istedi.

Süreyya Y, AFAD ekiplerince mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli şekilde tepeden indirildi.

Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Süreyya Y. ifadesi alınmak üzere Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.