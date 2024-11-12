Nevşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde son bir hafta içerisindeki çalışmalarda, 340 emtia ürün, 50 elektronik sigara ve 8 paket şeffaf ambalaj ve 3 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca, "resmi belgede sahtecilik" suçundan yakalanan 2 zanlı hakkında da yasal işlem uygulandı.