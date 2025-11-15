Haberler

Nevşehir'de İşçileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 14 Yaralı

Güncelleme:
Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda işçileri taşıyan bir midibüs devrildi. Kazada 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Raşitbey Mahallesi TOKİ bağlantı yolunda meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Abdullah A. yönetimindeki 50 EC 110 plakalı servis midibüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
