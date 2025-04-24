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Nevşehir'de İnşaatta Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Nevşehir'de İnşaatta Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Gözaltına Alındı
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Nevşehir'de bir inşaattan çalınan kombilerin ardından yapılan operasyonla hırsızlık yapan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, çaldıkları malzemeleri sattıkları kişinin bilgilerini vererek, güvenlik güçlerine yardımcı oldu.

Nevşehir'de çalıştıkları inşaattaki kombileri çaldıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz Mahallesi'ndeki bir inşaatta üç kombinin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İnşaat alanının çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık zanlılarının aynı inşaatta asansör kurulumu yapan O.G. (19), K.Y. (40) ve C.C. (34) olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların kombileri sattıkları kişinin bilgilerini vermesi üzerine, çalınan malzemeler ekiplerce alınarak sahibine teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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