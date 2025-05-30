Nevşehir'de ilmihal yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Nevşehir'de ilmihal yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Nevşehir Valiliği himayesinde 8'incisi düzenlenen İlmihal Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Nevşehir Valiliği himayesinde 8'incisi düzenlenen İlmihal Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Vali Ali Fidan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Feyzi Aygün, STK temsilcileri, il protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Vali Fidan, yarışmanın il içi faaliyetlerdeki en güzel etkinliklerden birisi olduğunu belirterek, ilmihalin hayat rehberi olduğunu söyledi.

Eğitimin yalnızca akademik başarılarla sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda bireylerin milli ve manevi değerlerle donatılmasının da önemli olduğunu dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

"Bu yarışma, genç nesillerimizin temel dini bilgileri doğru kaynaklardan öğrenmesini teşvik eden, onları ahlaki ve insani değerlere yönlendiren önemli bir faaliyettir. İlmihal, sadece dini bilgilerin bir araya getirildiği bir kitap değil, aynı zamanda bir yaşam rehberidir. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu tür yarışmalar, gençlerimizin bilinçli bireyler olarak yetişmelerine, doğru kaynaklardan bilgi edinmelerine ve kendi inanç dünyalarıyla sağlıklı bağlar kurmalarına imkan sağlamaktadır."

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Fidan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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