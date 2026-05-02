Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şaban Ö. idaresindeki 38 LL 275 plakalı otomobil, Uçhisar-Göreme kara yolu Esentepe mevkisinde Yiğit E. yönetimindeki 38 PF 136 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Behçet Alkan