Haberler

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muhammed Güdücü yönetimindeki 50 AEB 467 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 50 AAK 945 otomobil, Nevşehir-Gülşehir kara yolunun Gevurderesi mevkisinde çarpıştı. Kazada Güdücü idaresindeki otomobil devrildi.

Her iki sürücünün yaralandığı kaza sebebiyle olay polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücüler, ambulansla Gülşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Dilaver Can - Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mağdurların çoğu Türk! 300 milyon Euro'luk banka soygununda hırsızlardan akılalmaz tuzak

Mağdurların çoğu Türk! Dev banka soygununda akılalmaz tuzak
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Mağdurların çoğu Türk! 300 milyon Euro'luk banka soygununda hırsızlardan akılalmaz tuzak

Mağdurların çoğu Türk! Dev banka soygununda akılalmaz tuzak
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz