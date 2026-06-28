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Harç karma makinesine sıkışan işçi kurtarılamadı

Harç karma makinesine sıkışan işçi kurtarılamadı
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kilitli parke üretimi yapılan bir tesiste harç karma makinesine sıkışan Dursun Çavdar, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde çalıştığı kilitli parke üretimi yapılan tesiste harç karma makinesine sıkışıp yaralanan Dursun Çavdar (30), 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 26 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesindeki kilitli parke üretimi yapılan tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan Dursun Çavdar, henüz bilinmeyen nedenle harç karma makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çavdar, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dursun Çavdar, doktorların müdahalesine rağmen 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Çavdar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, A.T., N.Ş. ve İ.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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