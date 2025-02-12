Nevşehir'de Geri Dönüşüm İşletmesinde Yangın

Nevşehir'de, geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sümer Mahallesi Lale Sanayi Sitesi'nde, geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.