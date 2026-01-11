Haberler

Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Güncelleme:
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Nevşehir Filistin'e Destek Platformu tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile Avanos Pazaryeri mevkisinde toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen grup, sloganlar eşliğinde tarihi taş köprüden geçerek Şehit Şevket Tekin Merkez Camisi önüne kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında basın açıklamasını okuyan Baki Öncel, yapılan her etkinliğin kıymetli olduğunu ve boykota ara vermeden devam edilmesi çağrısında bulundu.

Zulme engel olunması gerektiğini vurgulayan Öncel, "Zulüm karşısında olmak sadece bir duruş değil, kulluk bilincidir. Susmayalım çünkü şahitlik ertelenmez. Zulüm karşısında sessizlik, korku ile yapılan bir tercihtir. Şahitlik ise imanın bir sorumluluğudur. Cebimizden çıkan her kuruş ile alınan boykot ürünleri, çocuklara kurşun olarak gitmektedir. Boykota selam, direnişe devam." diye konuştu.

Duanın ardından sona eren etkinliğe, Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
