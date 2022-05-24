Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

AA - Dilaver Can - Güncel
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekiplerince yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan firarilere yönelik çalışma yaptı.

Hakkında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yakalama kararı bulunan H.A.C. gözaltına alındı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

AA / Dilaver Can - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Nevşehir, Güncel, Haberler

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